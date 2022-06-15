Tofaş'ta başlayıp Fenerbahçe 'de devam ettiği kariyerinde daha önce de 2015-2016 sezonunda Euroleague'de Pınar Karşıyaka formasını giyen 27 yaşındaki guard, 6 yıl sonra kulübe döndü. İspanya'da Real Betis ve Zaragoza'da da oynayan Kenan Sipahi'nin yeşil-kırmızılılardan yıllık 5.2 milyon TL ve Avrupa ile ligdeki başarıya endeksli 1 milyon TL bonus alacağı iddia edildi. Kosova asıllı Türk guard, geçen sezon Beşiktaş 'ta ligde 11.7 sayı, 3.2 ribaund, 7.5 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti. gündeme taşınırken, Mesut Özil konusundaki bilinmezlikler devam ediyor. Menaceri ve avukatı Erkut Söğüt vasıtası ile takımda sözleşme süresince kalacağı açıklanan tecrübeli futbolcuya yönetimin nasıl bir çözüm yolu bulacağı ise büyük merak uyandırıyor.

DHA