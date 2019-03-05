Pınar Karşıyaka’da ilk hedef çeyrek final

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası’nda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, son 16 tur ilk maçında Letonya’nın Ventspils takımına konuk olacak.

- İlk maç yarın

Organizasyonda I Grubu’nu ikinci sırada bitiren Pınar Karşıyaka, son 16 turu ilk maçında yarın Letonya’nın Ventspils kentindeki Olimpiyat Merkezi’nde TSİ 20.00’de Ventspils’e konuk olacak.

Yeşil-kırmızılı ekip rakibiyle rövanş maçını ise 13 Mart Çarşamba günü İzmir’de oynayacak.

- Avrupa’da 204. randevu

Avrupa kupalarında 204. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 203 karşılaşmada 104 galibiyet, 98 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 16 bin 51 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 833 sayı gördü.

- Ventspils’e mağlubiyeti yok

Bu sene mücadele ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda altıncı sırada yer alan ve FIBA Avrupa Kupası’nda yoluna devam eden Ventspils’le daha önce 4 kez karşılaşan Pınar Karşıyaka, tüm maçlarda rakibini mağlup etti.

Yeşil-kırmızılı ekip, 2012-2013’te EuroChallenge Kupası’nda, 2013-2014’te de ULEB Avrupa Kupası’nda ikişer kez karşılaştığı rakibini yendi.

Pınar Karşıyaka, rakibini geçmesi halinde ise çeyrek finalde İtalya’dan Dinamo Sassari ile Hollanda temsilcisi ZZ Leiden arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

AA