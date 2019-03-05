Pınar Karşıyaka’da ilk hedef çeyrek final

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası’nda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, son 16 tur ilk maçında Letonya’nın Ventspils takımına konuk olacak.

05 Mart 2019, Salı 11:20
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Pınar Karşıyaka’da ilk hedef çeyrek final

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası’nda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, son 16 tur ilk maçında Letonya’nın Ventspils takımına konuk olacak.

- İlk maç yarın

Organizasyonda I Grubu’nu ikinci sırada bitiren Pınar Karşıyaka, son 16 turu ilk maçında yarın Letonya’nın Ventspils kentindeki Olimpiyat Merkezi’nde TSİ 20.00’de Ventspils’e konuk olacak.

Yeşil-kırmızılı ekip rakibiyle rövanş maçını ise 13 Mart Çarşamba günü İzmir’de oynayacak.

- Avrupa’da 204. randevu

Avrupa kupalarında 204. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 203 karşılaşmada 104 galibiyet, 98 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 16 bin 51 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 833 sayı gördü.

- Ventspils’e mağlubiyeti yok

Bu sene mücadele ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda altıncı sırada yer alan ve FIBA Avrupa Kupası’nda yoluna devam eden Ventspils’le daha önce 4 kez karşılaşan Pınar Karşıyaka, tüm maçlarda rakibini mağlup etti.

Yeşil-kırmızılı ekip, 2012-2013’te EuroChallenge Kupası’nda, 2013-2014’te de ULEB Avrupa Kupası’nda ikişer kez karşılaştığı rakibini yendi.

Pınar Karşıyaka, rakibini geçmesi halinde ise çeyrek finalde İtalya’dan Dinamo Sassari ile Hollanda temsilcisi ZZ Leiden arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

AA

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