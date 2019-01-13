TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde transfer yasağını sponsor Yaşar Holding'in desteğiyle aşan Pınar Karşıyaka'nın başı, geçen sezon alınıp 1 dakika bile oynamadan giden Dustin Hogue nedeniyle dertte.

FIBA'ya başvuran Hogue, Karşıyaka'dan 190 bin Dolar (1 milyon 40 bin TL) talep ediyor. Başkan Mutlu Altuğ döneminde Ağustos 2017'de 2 yıllığına transfer edilen Hogue'un lisansı, Türkiye'ye gelmeden önce Temmuz 2017'de sözleşme imzaladığı Güney Kore ekibi Goyang Orions 100 bin Dolar bonservis isteyince çıkarılamadı.

Yeşil-kırmızılı takımla 3 ay boyunca antrenman yapıp forma giyemeyen, hiç maaş ödenmeyen basketbolcu, kulübe ihtar çekmesinin ardından 30 günlük yasal sürede parası yatırılmayınca Kasım 2017'de serbest kaldı. Kaf-Kaf'la 276 bin Dolar yıllık ücret karşılığı anlaşan, geçen yıl oynamadan 122 bin Dolar alacağı biriken Hogue, kulüpten faizler ve tazminatla birlikte FIBA kanalıyla 190 bin Dolar talep ediyor. FIBA'da görüşülen dosyanın karara bağlanması an meselesi. Transfer yasağını yeni kaldıran Karşıyaka, Hogue kararı kesinleşirse yine yasaklı konumuna düşecek.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)