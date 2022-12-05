Pınar Karşıyaka’da hedef Telekom Baskets Bonn galibiyeti

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda yer alan Pınar Karşıyaka, 7 Aralık Çarşamba günü Telekom Baskets Bonn ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda mücadele edecek. Müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, grupta şu ana kadar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, Telekom Baskets Bonn ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Pınar Karşıyaka’da Başantrenör Ufuk Sarıca, A.Efes’e karşı alınan zafer sonrasında hafta içi oynanacak maça dair açıklamalarda bulundu.

Sarıca, “Bu çok önemli bir galibiyet ama hafta içi çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Evimizde Telekom Baskets Bonn’la karşılaşacağız. O maç için bu galibiyet bize büyük bir moral oldu. Yarın sabahtan itibaren o maça odaklanmamız lazım. Bütün ekibimi A.Efes galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)











