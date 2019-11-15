Pınar Karşıyaka’da hedef ligde üst sıralarda kalmak

Sarıca, yaptığı yazılı açıklamada, FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda Spirou Basket’e karşı aldıkları galibiyetle İzmir’e gelen takımlara kendi sahalarında kolay kolay yenilmeyecekleri mesajını verdiklerini belirtti.

ING Basketbol Süper Ligi’ne de FIBA Avrupa Kupası gibi çok iyi bir başlangıç yaptıklarını aktaran Sarıca, "Önümüzde fazla sayıda zorlu maç var, en büyük amacımız ligin sonuna kadar yukarılarda kalmak. Takımımızın aldığı başarılı sonuçlar kadar yerli ve genç oyuncularımızın da gelişimlerine ayrıca önem veriyoruz. Geçen sene kulüplerinde çok az süre olan Türk oyuncularımızın bu sene takımımıza yaptıkları katkı azımsanmayacak düzeyde." ifadelerini kullandı.

Sarıca, yarın karşılaşacakları Galatasaray Doğa Sigorta’nın bu sezon önemli galibiyetler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli ve zor bir maç ama var olan durumumuzu sürdürüp ileriki günler için avantaj elde etmek istiyoruz. Umarım Tony Taylor’ın sakatlığı düzelir ve onu da kadroya dahil ederiz. Yine çok güzel bir atmosfer olacaktır, evimizde ailemizin desteğiyle önemli bir galibiyeti alıp haftayı 2’de 2 yaparak kapatmak istiyoruz."

İZMİR (AA)