Pınar Karşıyaka’da hedef çeyrek final

Yeşil-kırmızılı ekip, Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Letonya temsilcisi Ventspils’i konuk edecek.

12 Mart 2019, Salı 10:45
- A +
Pınar Karşıyaka’da hedef çeyrek final

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka, yarın Letonya temsilcisi Ventspils’i ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.30’da başlayacak.

Deplasmandaki ilk maçta rakibine 78-76 yenilen yeşil-kırmızılı ekibin, turu geçmek için en az 3 sayı farkla kazanması gerekiyor.

Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Dinamo Sassari (İtalya)-ZZ Leiden (Hollanda) eşlemesinin galibiyle karşılaşacak.

- Avrupa’da 205. randevu

Ventspils önünde Avrupa kupalarındaki 205. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 204 karşılaşmada 104 galibiyet, 99 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 16 bin 127 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 911 sayı gördü.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.