Pınar Karşıyaka'da Gailius’la yollar ayrıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Litvanyalı oyuncusu Deividas Gailius’la yollarını ayırdı.

04 Ocak 2019, Cuma 21:04
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Pınar Karşıyaka'da Gailius’la yollar ayrıldı

Pınar Karşıyaka’dan yapılan açıklamada, Deividas Gailius’un sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Bu sezon başında Pınar Karşıyaka’ya transfer olan Gailius, ligde 9 maçta 6,3 sayı ve 3,11 ribaunt ortalamaları ile oynadı.

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