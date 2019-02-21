Pınar Karşıyaka’da Dirk Bauermann dönemi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, başantrenörlük görevine Alman Dirk Bauermann’ı getirdi.

21 Şubat 2019, Perşembe 22:49
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Pınar Karşıyaka’da Dirk Bauermann dönemi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, başantrenörlük görevine Alman Dirk Bauermann’ı getirdi.

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, yaptığı açıklamada, başantrenörlük için görüştükleri Bauermann ile anlaştıklarını söyledi. Kendisiyle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydeden Çınar, Alman başantrenörün yarın İzmir’e geleceğini kaydetti.

En son Çin ekibi Sichuan Blue Whales’i çalıştıran Bauermann, Almanya, İran ve Polonya milli takımlarında da görev yapmıştı.

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