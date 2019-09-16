Kalça kemiğinde kırık meydana gelip tedavisine başlanan yıldız basketbolcunun 3-4 hafta parkelerden uzak kalacağı öğrenildi. Crocker'ın bu hafta 19-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Pınar Cup ve FIBA Europe Cup elemelerindeki ilk Boras Basket sınavını kaçırması bekleniyor.
Pınar Karşıyaka'da Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'ndan dönen A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımın dümenini devralıp çalışmalara başladı. Yeşil-kırmızılıların yeni transferlerinden Amath M'Baye, ülkesi Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşadı. Dev organizasyonda yarı final oynayan Fransa, üçüncülük maçında Avustralya'yı 67-59 mağlup ederken M'Baye, bronz madalyayı boynuna taktı. Yıldız uzun forvet haftaya takıma katılacak.
DHA