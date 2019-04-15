Pınar Karşıyaka'da büyük heyecan

Pınar Karşıyaka normal sezonun son 3 haftasına Play-Off umuduyla girdi.

15 Nisan 2019, Pazartesi 15:44
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Pınar Karşıyaka'da büyük heyecan

Pınar Karşıyaka normal sezonun son 3 haftasına Play-Off umuduyla girdi.

Üst üste 3 yenilgiyle Play-Off şansını zora sokan Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol galibiyetiyle kara bulutları dağıttı.

Kaf-Kaf, bu galibiyetle son 3 maç öncesi 25 maçta 11 galibiyete ulaşıp Beşiktaş Sompo Japan'a yenilen Play-Off hattındaki Bahçeşehir Koleji'ni yakaladı.

Güzel bir hafta sonu geçirdiklerini söyleyen Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Play-Off yolunda pes etmediğimizi gösterdik. Son düdüğe kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Büyükkarcı, genç basketbolcularının forma giydiği özel bir kolej takımının Türkiye şampiyonluğunu kazandığını hatırlatıp altyapı atılımının meyvesini topladıklarını belirtti.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

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