İZMİR, (DHA)- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de devam eden 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Çekya'ya 91-76 mağlup olarak son 16'ya kalamadan elenirken, Pınar Karşıyaka hem üzüntü hem de buruk sevinç yaşadı. Dünya Kupası'nda Japonya'yla oynadığı ilk maçı kazandıktan sonra son 2 kupanın şampiyonu ABD'ye uzatmada yenilerek basketbol mucizesinin eşiğinden dönen ay-yıldızlı ekibimiz, bu moral bozukluğuyla çıktığı Çekya karşısında mağlubiyetten kurtulamadı. Millilerin Dünya Kupası'ndan erken elenmesiyle A Milli Takımı da çalıştıran Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, yardımcı antrenörler Recep Şen ile Arda Demirbağ, ay-yıldızlı ekipteki basketbolcular Semih Erden ve Metecan Birsen, planlanandan daha erken takıma katılacak.