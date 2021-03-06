Pınar Karşıyaka'da boykot şoku
ING Basketbol Süper Ligi’nde zirve yarışında lider Anadolu Efes’in ardından ikinci sırada yer alıp, son oynadığı 14 maçın 13’ünü kazanarak kulüp tarihinin galibiyet serisi rekorunu kıran Pınar Karşıyaka, bugün çıkacağı Büyükçekmece mücadelesi öncesi boykot kriziyle sarsıldı.
Yeşil-Kırmızılılar'da ocak ayından yarımşar maaş alacakları bulunan basketbolcular, bu hafta ödenmesi gereken şubat ayı maaşları da gecikince maç öncesi son antrenmana çıkmadı. Takımın bugün maça çıkacağı ifade edilirken, yönetimin ise takıma salı günü maaşlarını yatırma sözü verdiği belirtildi.