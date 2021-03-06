Yeşil-Kırmızılılar'da ocak ayından yarımşar maaş alacakları bulunan basketbolcular, bu hafta ödenmesi gereken şubat ayı maaşları da gecikince maç öncesi son antrenmana çıkmadı. Takımın bugün maça çıkacağı ifade edilirken, yönetimin ise takıma salı günü maaşlarını yatırma sözü verdiği belirtildi.



