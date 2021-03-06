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Pınar Karşıyaka'da boykot şoku

ING Basketbol Süper Ligi’nde zirve yarışında lider Anadolu Efes’in ardından ikinci sırada yer alıp, son oynadığı 14 maçın 13’ünü kazanarak kulüp tarihinin galibiyet serisi rekorunu kıran Pınar Karşıyaka, bugün çıkacağı Büyükçekmece mücadelesi öncesi boykot kriziyle sarsıldı.

05 Mart 2021, Cuma 23:04 Son Güncelleme:
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Pınar Karşıyaka'da boykot şoku

Yeşil-Kırmızılılar'da ocak ayından yarımşar maaş alacakları bulunan basketbolcular, bu hafta ödenmesi gereken şubat ayı maaşları da gecikince maç öncesi son antrenmana çıkmadı. Takımın bugün maça çıkacağı ifade edilirken, yönetimin ise takıma salı günü maaşlarını yatırma sözü verdiği belirtildi.


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