Pınar Karşıyaka'da ING Basketbol Süper Ligi'nde 21 Mart Pazar günü oynanan Anadolu Efes maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıktığı için izolasyon altına alınan Amath M'Baye, Avrupa sınavında sürpriz bir şekilde forma giydi. M'Baye'ye maçtan 48 saat önce ve 24 saat önce uygulanan PCR testlerinin negatif çıkması üzerine Karşıyaka kurmaylarının Türkiye Basketbol Federasyonu ve FIBA'yla temasa geçtiği, FIBA'nın Fransız uzun forvetin oynamasına maçtan önce sabah üçüncü kez yapılan testin de negatif çıkmasıyla izin verdiği öğrenildi.

M'Baye hafta sonu Süper Lig'de 27 Mart'ta oynanacak Bursaspor maçında ise 10 günlük zorunlu izolasyonu devam ettiği için forma giyemeyecek. Kaf-Kaf'ta 13 Mart'ta ligde oynanan HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçından bir gün önce uygulanan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan Mahir ve belindeki sakatlık iyileşen Kennedy de bu mücadelede kadroda yer aldı.

DHA