Pınar Karşıyaka'da 2 eksik

Pınar Karşıyaka'da Gaziantep Basketbol'la oynanacak önemli deplasman maçı öncesinde Berk Uğurlu ve Erdi Gülaslan'ın sakatlıkları bulunuyor.

17 Nisan 2019, Çarşamba 14:04
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Pınar Karşıyaka'da 2 eksik

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol galibiyetiyle son 3 hafta öncesi Play-Off hattını yakalayan Pınar Karşıyaka'da Gaziantep Basketbol'la oynanacak önemli deplasman maçı öncesinde Berk Uğurlu ve Erdi Gülaslan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Bu sezon ilk 5'in önemli isimlerinden olan, diz yan bağlarında esneme meydana gelen Berk'in 2 hafta takımdan uzak kalacağı açıklandı.

Ağrıları olan Erdi'nin de Gaziantep'te forma giyemeyeceği öğrenildi.

Son haftalarda fazla süre alamayan Evans'ın dizindeki hafif sakatlık da devam ediyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

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