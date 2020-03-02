Pınar Karşıyaka zirveyi sevdi

Ligde uzatmanın son saniyesinde aldığı Anadolu Efes mağlubiyeti sonrası çıktığı 6 maçı da kazanan Pınar Karşıyaka, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda yine dış sahada mağlup olup elendiği Telekom'la hesabı kesti. Sezona üst üste 6 galibiyetle başlayıp ilk 10 hafta boyunca liderlikten inmeyen yeşil-kırmızılı ekip, zirve koltuğuna yine 6 galibiyetlik seriyle tekrar kurularak iddiasını da kanıtladı. Çarşamba günü FIBA Europe Cup çeyrek finalinde Ukrayna'da oynayacağı Kiev Basket maçı öncesi moral tazeleyen Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, Telekom zaferi sonrası şehitlerimizi unutmadı.

Maçta galibiyete sevinmediklerini belirten Pınar Karşıyaka ve A Milli Takım Antrenörü Sarıca, "Maçlar devam ediyor, biz görevimiz gereği mücadele verip galibiyeti elde etmek için sahada gerekli yükümlülüğü gösteriyoruz ama içimiz yanıyor. Neşemiz yok, moralimiz bozuk, içimize sinmiyor. Öncelikle ben şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerimize baş sağlığı diliyorum. Orada görev yapan askerlerimiz var, onlara da dualarımızı, iyi dileklerimizi yollamak istiyorum. Maç ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi hazırlandık. Türk Telekom belki Play-Off mücadelesi veriyor ama sezon başında çok farklı kurulmuş bir takım. Biz gereğini yapıp kazandık. 21. haftada lideriz, bunu sürdürmeye çalışacağız" açıklamasını yaptı. Karşıyaka'nın ligde 21 haftada 18 galibiyeti bulunuyor.

DHA