Pınar Karşıyaka, zirveye oynuyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, sezona galibiyetlerle başlasa da sonrasında arka arkaya aldığı 3 mağlubiyetle kötü bir periyoda girmişti. Bu süreci atlatmak isteyen Kaf-Kaf, 7. hafta sahasında oynadığı Merkezendi maçıyla çıkışa geçti ve üst üste oynadığı A.Efes, Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka, Frutti Extra Bursaspor ve Gaziantep Basketbol maçlarından galibiyetle ayrılarak bir çıkış yakalamış oldu. Böylece yeşil-kırmızılılar, ligde aldığı 9 galibiyetle puan tablosunda 3. sıraya kadar yükseldi ve zirve yarışına ortak oldu.

Öte yandan İzmir temsilcisi, hafta sonunda Bahçeşehir Koleji’ne konuk olacak.

İHA