Basketbol Süper Lig ve Avrupa'da son 2 yılda Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yeniden müthiş bir başarı ivmesi yakalayan Pınar Karşıyaka yarın ligde lider Anadolu Efes'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki haftanın maçı saat 17.30'da başlayacak.

Ligde son 16 maçın 15'ini kazanarak kendi rekorunu kıran Karşıyaka, 24 haftada 20 galibiyetle aylardır ikinci sırada yer alıyor. Lig ve 2019'da final oynadığı EuroLeague'de yine şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Anadolu Efes, 24 maçta 23 galibiyetle sezon başından bu yana liderlik koltuğunda oturuyor. İki formda takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 74-61 Anadolu Efes kazandı.

Pınar Karşıyaka, rakibini geçen sezon ağırladığı karşılaşmayı uzatmada son saniyede 82-80 kaybetti. Yeşil-kırmızılı ekip bu kez kazanan taraf olup hem ikinci sıradaki yerini perçinlemeyi hem de liderle farkı eritmeyi istiyor.