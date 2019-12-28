Pınar Karşıyaka yılın son maçında

İZMİR, (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13 maçta 11 galibiyetle lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, yarın yılın son sınavında OGM Ormanspor'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sezon başından beri süren sakatlığı geçen Crocker'ın bu maçla parkelere dönmesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ın rakibi Ormanspor, bu sezon çıktığı ligde 13 maçta 4 galibiyet aldı. Karşıyaka, Ankara deplasmanından önce takımın isim sponsoru Yaşar Holding yönetimiyle yeni yıl yemeginde bir araya geldi.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı ev sahipliğinde gerçekleşen kutlama yemeğine, Yaşar Holding İcra Başkan Yardımcısı Levent Dağhan, Yaşar Holding Koordinatörü Suat Özyiğit, Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, DYO Boya Fabrikaları Genel Müdürü Mutlu Uysal, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Basketbol Şube Başkanı Ahmet Eriş, teknik heyet ve oyuncular katıldı.

Feyhan Yaşar: "Kupalar bekliyoruz"

YAŞAR Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, 20 yıldan uzun süredir isim sponsorluğu yaptıkları Pınar Karşıyaka'dan bu sezon yine kupalar beklediklerini söyledi. Yeni yıl yemeğinde takımın performansını öven Yaşar, "Bu sezon takımımız çok iyi bir başlangıç yaptı. Hem ligde hem de Avrupada başarılı bir sezon geçiriyoruz. 2020 yılında basketbol takımımızdan kupalar bekliyoruz. 2020 yılının hepimiz için başarılı ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum" dedi. İdil Yiğitbaşı, yemekte, "Başantrenör Ufuk Sarıca'nın gelişiyle Pınar Karşıyaka'da tekrar büyük bir sinerji oluştu. Yeni yılda Pınar Karşıyaka'nın çok daha başarılı olacağına inanıyoruz. Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize sağlık mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum" diye konuştu. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise holding yönetimine teşekkür ederek, "Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'a bir şampiyonluk daha yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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