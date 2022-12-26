Pınar Karşıyaka, yerlilerde sınıfta kaldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5'inci galibiyetini evinde Frutti Extra Bursaspor 'u 81-80 mağlup ederek alıp zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, yarın erteleme sınavında Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.00'de yapılacak. Ligde Karşıyaka, 11 maçta 8 galibiyetle 12 maçta 10 galibiyet alan lider Türk Telekom'un 2 galibiyet gerisinde bulunuyor. Bu mücadelenin ardından 31 Aralık Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkacak Pınar Karşıyaka, 3 Ocak Salı günü ise FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Play-In etabının ilk sınavında İspanya'da UCAM Murcia'ya konuk olacak.

YERLİLERDE SINIFTA KALDI

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde maçlarda yerli oyunculara verilen süre kategorisinde son sırada yer aldı. Bir basketbol sitesinin yayınladığı istatistikte Bahçeşehir Koleji, yüzde 52.7'yle lig maçlarında Türk oyunculara en çok süre veren takım olurken, Karşıyaka, yüzde 21.8'le ligdeki 16 takım arasında yerlilere en az süre veren ekip oldu. (DHA)