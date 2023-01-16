Pınar Karşıyaka, yeni bir seri başlattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, sezona iyi bir başlangıç yapsa da daha sonra kötü bir dönem geçirdi ve arka arkaya 3 mağlubiyet yaşadı. Kaf-Kaf, bu süreci hızlıca atlatıp 6 maçlık galibiyet serisine imza atarak ligde üst sıralara yerleşti.

Yeşil-kırmızılıların bu serisini iki hafta önce Bahçeşehir Koleji sonlandırdı. Buna rağmen Karşıyaka, hızlı toparlandı. İzmir temsilcisi, daha sonra oynadığı 2 maçı da kazanmayı başardı.

Kaf-Kaf, ligde oynadığı son 9 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-kırmızılı ekip, ligde Fenerbahçe ve Türk Telekom’un ardından 3. sırada yer alıyor.(İHA)