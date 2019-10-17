İZMİR, (DHA)

BASKETBOL Süper Ligi'nde Ufuk Sarıca'nın antrenörlük görevine dönmesiyle sezona üst üste 3 galibiyetle lider başlayan, Avrupa'da da adını FIBA Europe Cup'ta gruplara yazdıran Pınar Karşıyaka, sponsor Yaşar Holding'in yönetim kuruluyla yemekte bir araya geldi. Holdingin düzenlediği yemeğe Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Gökoğlu, İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Gıda İcra Başkan Yardımcısı Levent Dağhan, Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, Dyo Boya Fabrikaları Genel Müdürü Mutlu Uysal, Karşıyaka yönetimi, oyuncular ve teknik heyet katıldı. Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, yemekte Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı’na üzerinde basketbolcuların imzalarının yer aldığı formaları hediye etti.

Zor periyodu geçtik

PINAR Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, ligde sezonun ilk 3 haftasında 2 zorlu deplasmanı kayıpsız geçtiklerini söyledi. Deplasmanda Teksüt Bandırma ve Frutti Extra Bursaspor ile evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi yenmeyi başaran Kaf-Kaf'ta Sarıca, "Avrupa'da turun favorisiydik. Süper Lig'de fikstüre baktığımızda ilk 2 deplasman zor deplasmanlardı ve biz bu periyodu kayıpsız geçtik. Sezon öncesi çok iyi yabancılar seçtik. Sponsorumuz ve başkanımız bize destek verdi. Bütçemizi çok verimli kullandık. Çok doğru yabancı ve yerliler aldık. Lige iyi başlamak takıma büyük moral kazandırdı. Ancak biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.

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