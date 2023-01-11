Pınar Karşıyaka - UCAM Murcia: 89-96

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabında Pınar Karşıyaka, evinde son periyoda 9 sayı farkla önde girdiği maçta UCAM Murcia'ya mağlup olarak son 16'ya kalamadan Avrupa'dan elendi: 89-96.

Eşleşmede İspanya'da oynanan ilk karşılaşmayı 97-92 kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki rövanşta tribünleri dolduran taraftarının müthiş desteğine rağmen mağlubiyete engel olamayıp erken havlu attı. Kaf-Kaf, farkı 12 sayıya kadar çıkardığı maçta son periyotta 17 sayı atıp, İspanyol ekibine 33 sayı şansı tanıdı. Pınar Karşıyaka, 2021'de final oynadığı Şampiyonlar Ligi'ne geçen sezon da Play-In'de veda etmişti.

Karşıyaka maça pota altında Delgado'nun etkili oyunuyla başlayıp 7 sayılık üstünlüğü yakaladı. Kısa sürede farkı eriten İspanyol ekibi periyodun bitimine 1 dakika kala öne geçti. İlk 10 dakikada temsilcimizden McCollum'un son saniye basketiyle 22-22 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyotta Murcia'nın öne geçtiği bölümlerde McCollum, Kuzminskas ve Jaylon Brown'la kritik üçlükler bulan Karşıyaka, devreyi 50-47 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Karşıyaka, Vitto Brown ve Kenan Sipahi'nin arka arkaya basketleriyle farkı ilk kez 12 sayıya kadar taşıdı. Dördüncü periyot 72-63 temsilcimizin üstünlüğüyle başladı. İzmir ekibi, son periyotta skor bulmakta güçlük çekerken, bitime 2 dakika 25 saniye kala McFadden'in üçlüğüyle skor 83-83'le eşitlendi. Jelinek'in basket faulden bulduğu 4 sayı, son 1 dakika 23 saniye öncesi Murcia'yı 87-85 öne geçirdi. Karşıyaka, bu sayılara Vitto Brown'la yanıt verse de Jelinek yine 3 sayılık isabetle takımını son 52 saniye kala 90-87 üstünlüğe taşıdı. Bu sayının ardından topu oyuna sokarken top kaybı yapan Kaf-Kaf, Trice'ın üçlüğüyle umutlarını yitirip salondan 96-89 mağlup ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Paulo Marques (Portekiz), Martins Kozlovskis (Letonya)

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 12, Jaylon Brown 9, Angola 7, Vitto Brown 11, Delgado 16, McCollum 21, Deniz 6, Berkan, Kuzminskas 7, Ergi

UCAM MURCIA: Anderson 8, Bellas 3, McFadden 10, Pustovyi 10, Radovic 13, Davis 2, Diop 12, Rojas 4, Trice 17, Andronikashvili, Jelinek 13, Sakho 4

1'İNCİ PERİYOT: 22-22

DEVRE: 50-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-63

İZMİR, (DHA)







