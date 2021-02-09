Pınar Karşıyaka-Türk Telekom maç sonucu: 80-69

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 11 galibiyetle kulüp tarihinin ligdeki en uzun kazanma serisi rekorunu kırdıktan sonra Darüşşafaka deplasmanından yenilgiyle ayrılan Pınar Karşıyaka, evinde Türk Telekom'u konuk etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın ilk dakikalarında ev sahibinin üst üste hücumlardan boş dönmesinden yararlanan Türk Telekom, Samet'in pota altından basketleriyle 11-2'lik seri yakaladı. Bu bölümün ardından rakibine 3 dakika boyunca skor şansı vermeyen Karşıyaka, M'Baye'nin skorer oyunuyla skoru periyodun bitimine 3 dakikada 21 saniye kala 11-11'e getirdi. Erdi'nin üç sayılık isabetiyle yeniden üstünlüğü yakalayan Telekom, Johnson'un serbest atışlarıyla ilk periyodu 20-16 üstünlükle tamamladı.

İkinci periyotta Can'ın 3 sayılık basketleriyle farkı yeniden 9 sayıya çıkaran konuk ekibe Kaf-Kaf, Henry, M'Baye'yle karşılık verince oyuna denge geldi. Karşıyaka ilk yarınını bitimine 51 saniye kala Semih'in serbest atışıyla ilk kez 41-40 öne geçse de devre sonunda soyunma odasına 42-41 Türk Telekom üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyoda Morgan'ın üçlüğüyle başlayıp yeniden öne geçen Karşıyaka'ya Telekom Baldwin'in üçlüğüyle yanıt verdi. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği periyodu Pınar Karşıyaka, Metecan ve Henry'nin sayılarıyla 58-55 önde bitirdi.

Dördüncü periyodun başında Yunus'un üçlüğüyle farkı ilk kez 6 sayıya çıkaran ev sahibi, üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu. Farkı 13 sayıya kadar çıkaran Karşıyaka, salondan 80-69 galip ayrıldı.

Ligde 21 maçta 17 galibiyete ulaşarak lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sıradaki yerini koruyan yeşil-kırmızılılarda M'Baye 28 sayıyla skora katkıda bulundu.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Duhan Köyiçi (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx) 8, Yunus (xx) 6, Kennedy (x) 2, M'Baye (xxx) 28, Morgan (xx) 9, Henry (xxx) 13, Metecan (xx) 8, Semih (xx) 6, Nusret (x), Mahir (x)

TÜRK TELEKOM: Johnson (xxx) 13, Baldwin (x) 5, Dekker (xxx) 10, Samet (xxx) 10, Wiltjer (xx) 6, Eric (xxx) 10, Muhammed (x) 2, Can (xxx) 10, Erdi (x) 3, Göktuğ (x)

1.PERİYOT: 16-20

İLK YARI: 41-42

3.PERİYOT: 58-55

5 FAUL: Henry (39.07) (Pınar Karşıyaka), Samet (39.20) (Türk Telekom)

DHA