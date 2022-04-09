Pınar Karşıyaka - Tofaş maç sonucu: 79-78

Maçın başında pota altında etkili olup 8 sayı farkla öne geçen Tofaş’a Karşıyaka kenardan gelen Yunus’la yanıt verdi. İlk periyot 16-15 Tofaş üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyodun başında yine Yunus’un üçlüğüyle uzun süre sonra öne geçen yeşil-kırmızılılar, Taylor, Burak Can ve Can’la farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Ev sahibi ekip devre sonunda soyunma odasına 42-35 önde girdi. Üçüncü periyotta Colson’un da devreye girmesiyle farkı açmayı sürdüren Kaf-Kaf’a Tofaş Simmons’la yanıt vermeye çalıştı. Yeşil-kırmızılı ekibin 13 sayıya kadar çıkardığı fark periyodun son bölümünde Yiğit’in basket faulüyle 3 sayıya indi. Dördüncü periyot 58-55 başladı. Son periyotta bitime 5 dakikada 14 saniye kala Cruz'un turnikesiyle Tofaş tekrar 63-62 öne geçti. Roll, 3 sayılık basketle takımına tekrar üstünlüğü getirdi. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği son anlarda M’Baye ve Roll’la çok kritik serbest atış sayıları bulup öne geçen, çok iyi savunmayla Tofaş’a kendisini yakalama fırsat vermeyen Pınar Karşıyaka, salondan 79-78 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 17, Roll (xxx) 9, Berkan (xx), M’Baye (xxx) 13, Tyus (xxx) 10, Colson (xxx) 10, Yunus (xxx) 9, Mahir (x) 2, Can Korkmaz (x) 2, Burak Can (xx) 7

TOFAŞ: Ennis (xxx) 11, Cruz (xxx) 18, Simmons (xxx) 18, Cook (x) 4, Zukauskas (xxx) 11, Berk Uğurlu (xx) 5, Yiğit Arslan (xx) 6, Emre Tanışan (x) 3, Muhsin Yaşar (x) 2

1'İNCİ PERİYOT: 15-16

İLK YARI: 42-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-55

5 FAUL: 37.58 Zukauskas (Tofaş)

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)