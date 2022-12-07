Pınar Karşıyaka - Telekom Baskets Bonn: 80-89

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda üst üste 2'nci, son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini evinde zirvedeki Telekom Baskets Bonn önünde alan Pınar Karşıyaka, liderlik şansını kaybetti: 80-89.

Bu sezon Avrupa'da taraftarıyla ilk kez kavuşup Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu dolduran sevenleri önünde yenilgiye engel olamayan Kaf-Kaf, grupta Play-In'e kalarak Avrupa'da yoluna devam edebilmek için son kozunu 21 Aralık'ta Yunanistan'da çıkacağı AEK maçında oynayacak.

Maçın başında Karşıyaka'nın Delgado'yla pot altından bulduğu basketlere Alman ekibi Herrera'nın üçlükleriyle yanıt verdi. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyot, temsilcimizden McCollum'un son 1 dakikaya girerken, 2 sayılık basketiyle 21-19 sonuçlandı. İkinci periyodun başında 7-0'lık seriyle öne geçen konuk takım, bu bölümde farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Karşıyaka'nın farkı eritme çabaları sonuç vermeyince devre arasında soyunma odasına 43-33 Bonn üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka sert savunmayla farkı 5 sayıya düşürse de Bonn, üst üste üçlüklerle 18 sayılık üstünlüğü buldu. Çok kötü atış yüzdesiyle oynayan temsilcimiz, rakibinin dış atışlarına karşılık veremeyince, dördüncü periyoda 69-51 Alman temsilcisi önde başladı. Son periyodun başında 20 sayıya çıkan fark, Shorts'un skorer oyunuyla kapanmayınca Bonn maçı 89-80 kazandı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Martin Horozov (Bulgaristan)

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 4, Angola 8, Kuzminskas 15, Vitto Brown 6, Delgado 15, McCollum 14, Thomas 3, Berkan 14, Mert, Jaylon Brown 1

TELEKOM BASKETS BONN: Shorts 26, Tadda 6, Kratzer 6, Morgan 12, Delany 2, Herrera 13, Kessens, Malcolm 20, Ward 2, Williams 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-19

İLK YARI: 33-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-69

5 FAUL: Kratzer (32.55), Williams (34.23), Kessens (35.15) (Telekom Baskets Bonn)

İZMİR, (DHA)