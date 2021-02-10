Pınar Karşıyaka tekrar çıkışa geçti

Play-Off hattındaki iddialı rakibini M'Baye'nin 28 sayılık performansıyla 80-69 yenen Kaf-Kaf, 21 maçta 17 galibiyete ulaşarak 21'de 21 yapan lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Bu sezon daha önce Beşiktaş'a da deplasmanda 28 sayı atan Fransız uzun forvet M'Baye, Telekom önünde Süper Lig'deki bireysel rekorunu egale etti.

Milli maçlar için sezona verilen araya moralli giren yeşil-kırmızılılarda mutlu olduklarını söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, "Üst sıralardaki konumumuzu ilgilendiren maçlardan bir tanesiydi. Maça iyi giremedik, pasif kaldık. İkinci periyotta skoru dengeledik. İkinci yarı gerçekten mükemmel savunma yaptık. Bu kadar yüksek skor gücü olan bir takımı 69 sayıda tutmak önemliydi. Araya girerken hedef maçlarımızdan birini kazandık. İlk üç için önemli bir avantaj elde ettik. Bunun devamını sağlayacağız. Önümüzde milli takım arası var. Yoğun geçen ve sıkıntıları olan bir sezon yaşıyoruz Oyuncularıma birkaç gün izin verdikten sonra yeniden çalışmalara başlayacağız" dedi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)