Pınar Karşıyaka tarih yazıyor

Ligde üst üste 7 maç kazanarak liderliğini perçinleyen Pınar Karşıyaka, Avrupa’da BC Kyiv’i eleyip son dört takım arasına adını yazdırdı. Coach Ufuk Sarıca, “2012 yılında da birlikte final oynamıştık. Yarım kalan hikâyeyi mutlu sonla tamamlamak, FIBA Avrupa Kupası’nı Türkiye’ye getirmek istiyoruz” dedi.

Basketbol Süper Ligi’nde yedi yıl sonra üst üste yedi maçlık galibiyet serisi yakalayan Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası’nda BC Kyiv’i iki maçta da yenerek adını yarı finale yazdırdı. Coach Ufuk Sarıca yönetiminde çok başarılı bir sezon geçiren, Türkiye’de şimdiden Play-off’u büyük ölçüde garantileyen Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası’nda da son dört takım arasına kaldı.

Avrupa’da üst üste 13’üncü galibiyet

2012 yılında Pınar Karşıyaka ile final oynadıklarını hatırlatan Ufuk Sarıca, “Şampiyonluk için önümüzde iki adım var. Önce yarım finali kazanmalı sonra finali düşünmeliyiz. En büyük hayalimiz, FIBA Avrupa Kupası’nı Türkiye’mize, kentimize, takımımıza, taraftarlarımıza armağan etmek… Yarım kalan bu hikâyeyi mutlu sonla tamamlamak istiyoruz” dedi. Sarıca, “Avrupa’da üst üste 13’üncü maçımızı kazandık. Bu başarıyı sürdürmek, kupayı müzemize götürmek için aynı çalışkanlığı sürdürmek zorundayız” ifadesini kullandı.

Türkiye’de de zirvenin adı

Avrupa’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde de maç fazlasıyla zirvede yer alıyor. Tam 7 yıl sonra ligde üstü üste 7 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, şimdiden play-off’lara katılmayı büyük ölçüde garantiledi. 2020 yılında oynadığı 17 resmi maçta 15 galibiyet elde eden ve hem Avrupa’da hem de ligde doludizgin yoluna devam eden Pınar Karşıyaka, normal sezonu zirvede bitirmeyi planlıyor. Ufuk Sarıca’nın öğrencileri ligde cumartesi günü Galatasaray Doğa Sigorta’ya konuk oluyor. Pınar Karşıyaka, bu sezon iç sahada hiç yenilgi görmeyen sarı-kırmızılılara ilk mağlubiyetini tattırmayı amaçlıyor.



