Pınar Karşıyaka taraftarı kızdırdı

Sezon başında liderliğe kadar yükseldiği ING Basketbol Süper Ligi'nde özellikle son dönemde büyük düşüş yaşayan Karşıyaka, Bursaspor ve Türk Telekom'dan sonra üst üste üçüncü yenilgisini evinde alt sıralardaki Büyükçekmece'ye 78-70 mağlup olarak aldı.

Normal sezonun bitimine 1 hafta kala 29 maçta 17 galibiyette kalıp ilk 4 yarışında büyük oranda havlu atan Karşıyaka'nın Play-Off'ta saha avantajını kaybetmenin yanı sıra ilk turda Fenerbahçe Beko veya Anadolu Efes'le eşleşme ihtimali de ortaya çıktı. Taraftarlar, sosyal medyada sezon başındaki transfer tercihlerini ve döviz kurlarının yükseldiği dönemde kurulan yüksek maliyetli kadronun performansını sert eleştirirdi. Takıma daha önce tarihi başarılar yaşatan antrenör Ufuk Sarıca, "Elimizdeki kadro bu, birbirimize kenetlenmemiz lazım. Böyle zor durumlar olabiliyor. Uzun zamandır ilk defa arka arkaya kayıplar yaşıyoruz. Ancak Play-Off zamanı bambaşkadır" dedi.

DHA