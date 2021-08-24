Pınar Karşıyaka tam kadro

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hazırlık döneminde uzun süreli kamplar yapmayacak Kaf-Kaf, Karadağ'da özel turnuvaya katılacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, 9-11 Eylül tarihleri arasında ligdeki rakipleri Petkimspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in katılımıyla Ege Cup'ta boy gösterdikten sonra geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak. Karşıyaka, ligin ilk maçını da 25 veya 26 Eylül'de Petkimspor'la deplasmanda oynayacak.

DHA