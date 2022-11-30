Pınar Karşıyaka, Skyler Flatten ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, sezon başında İsveç Basketbol Ligi ekiplerinden Boras Basket’ten transfer ettiği 27 yaşındaki ABD'li şutör guard Skyler Flatten ile yollarını ayırdığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sezon başında aramıza katılan ve Pınar Karşıyaka'mızın formasını giyen Skyler Flatten ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Öte yandan, Pınar Karşıyaka formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 1 maça çıkan Skyler Flatten, bu maçta 1 sayı ve 1 asist ile oynadı.