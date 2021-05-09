Pınar Karşıyaka-San Pablo Burgos maçı (CANLI)

Rusya'da düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri'nde bugün şampiyonluk maçı oynanıyor. Sırasıyla çeyrek finalde Nyumburk'u (84-73) ve yarı finalde de Zaragoza'yı (84-79) yenerek adını finale yazdıran Pınar Karşıyaka ile son şampiyon İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo Burgos karşı karşıya geliyor. Coach Ufuk Sarıca yönetimindeki Pınar Karşıyaka 8 yıl sonra tarihinde ikinci kez Avrupa Kupaları'nda finalde mücadele ediyor.

1. Periyot Sonucu | Pınar Karşıyaka 13-15 San Pablo Burgos









Kaf Kaf, kupayı kazanması durumunda kulüp tarihinde ilk kez Avrupa'da şampiyonluk sevinci yaşamış olacak. Kaf-Kaf, 2013 FIBA Eurochallenge’ta final oynamıştı ancak kaybetmişti. 2010-2011 sezonundan bu yana aralıksız 11 yıldır farklı Avrupa kupalarında boy gösteren Kaf-Kaf, daha önce Şampiyonlar Ligi’nde 2 kez çeyrek finalde elendi.

Pınar Karşıyaka-San Pablo Burgos maçı hangi kanalda?

Karşıyaka, finalde son şampiyon Hereda San Pablo Burgos'la karşılaşıyor. Nagorny Spor Salonu'ndaki final saat 19.00'da başladı ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Ufuk Sarıca kazanırsa tarihe geçecek

Coach Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka’ya Avrupa’da kupa kazandırırsa kulüpteki kariyerinin tek eksik parçasını da tamamlayacak. Kaf Kaf'a basketbolda çağ atlatıp 2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı, 2015’te ise 28 yıl sonra lig şampiyonluğunu kazandıran Sarıca, Şampiyonlar Ligi kupasıyla da tarihe geçecek.

Sarıca, Anadolu Efes’e Koraç Kupası’nı kazandıran Aydın Örs ve Beşiktaş’la Eurochallenge, Galatasaray’la Eurocup’ı kazanan Ergin Ataman’dan sonra Avrupa’da şampiyonluk yaşayan üçüncü Türk antrenör olacak.

Ödül 1 milyon Euro

Pınar Karşıyaka, şampiyonluk zaferiyle birlikte 1 milyon Euro (10 milyon TL) para ödülü kazanacak. Daha önce katılım payı olarak 400 bin Euro, Play- Off’a kaldığı için 70 bin, adını 8’li Final’e yazdırdığı için de 100 bin Euro ödül alan Karşıyaka, finale çıkarak FIBA’dan en az 400 bin Euro (4 milyon TL) daha almayı garantiledi. Finali kaybeden taraf 400 bin Euro alırken, şampiyon 1 milyon Euro kazanacak.