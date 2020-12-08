Pınar Karşıyaka, BCL’e katılımda tutarlılık ve Türkiye Ligi’nde gösterdiği performans, kulüp yapısında görülen iyileşme ve güçlü sponsor desteği nedeniyle seçildi.

Kulüpler Birliği'nde Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra; AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Dinamo Sassari (İtalya), ERA Nymburk (Çekya), Filou Oostende (Belçika), Hapel Bank Yahav Kudüs (İsrail), Iberostar Tenerife (İspanya), Nizhny Novgorod (Rusya), SIG Strasbourg (Fransa) ve Rytas Vilnius (Litvanya) takımları yer aldı.

Pınar Karşıyaka bir mesaj yayımlayarak kulübün bu günlere gelmesinde büyük katkısı olan taraftarlarına ve 23 yıllık sponsorları Pınar’a teşekkür etti