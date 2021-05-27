Pınar Karşıyaka salladı ama yıkamadı

Çeyrek finalde Türk Telekom'u 2-1'le geçtikten sonra serinin İstanbul'daki ilk maçını 83-79 kaybeden Kaf-Kaf, rövanşı 80-71 alıp İzmir'e saha avantajını eline geçirerek gelmesine rağmen evindeki 2 karşılaşmada da kıl payıyla teslim oldu.

Ev sahibi olduğu maçlarda rakibine pazartesi günü 67-62 yenilerek 2-1 geriye düşen Karşıyaka, dün de son periyottaki çabasına rağmen salondan 78-76 mağlup ayrılıp havlu attı.

Bu sezonu uzun süre ligi Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada götüren, ardından Play-Off'a rakibinin gerisinde üçüncü basamakta giren yeşil-kırmızılı ekip, 6 yıl sonra yeniden finale çıkma hedefini ıskaladı. Kaf-Kaf sezonu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikincilik, Süper Lig'de yarı finalle kapattı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA