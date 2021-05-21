Pınar Karşıyaka rövanşa çıkıyor

Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finalist olup Anadolu Efes-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için karşılaşacağı seride gerek olması durumunda dördüncü maç da İzmir'de, beşinci maç ise yine İstanbul'da oynanacak. Karşıyaka, ilk maçta teknik faulle sahadan ihraç edilen Antrenör Ufuk Sarıca ve Morgan'dan yoksun kalmasına rağmen 10 sayı geride girdiği son periyotta Fenerbahçe'yi zorlayıp galibiyeti kıl payı kaçırdı.

BÜYÜKKARCI'DAN SERT TEPKİ

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Fenerbahçe deplasmanının ikinci periyodunda Yunus'a yapılan faule itiraz eden Antrenör Ufuk Sarıca, son periyotta ise Morgan'ın hakemlerin itiraz nedeniyle çaldığı 2'şer teknik faulle oyundan ihraç edilmesi sonrası sert tepki gösterdi. Hakemlerin yönetimi ve Basketbol Federasyonu'nu eleştiren Büyükkarcı, "Türk Basketbolu adına utanç gecesi" yorumunu yaptı. "Haksızlık karşısında sessiz kalan dilsiz şeytansa bugün konuşma günüdür" diyen Büyükkarcı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Avrupa'nın en iyi 3 liginden biriyiz, şöyle kuvvetliyiz, böyle iyiyiz dediğimiz yerde bir bakmışsınız Play-Off yarı final maçından sonra basketbol konuşabilen yok ortalıkta. Sahada olanlar hata yapmanın, dikkat kaybının, konsantre olamamanın çok çok önüne geçmiştir maalesef. Emek hırsızlığı gibi klişe laflar kullanmayacağım, yavuz hırsızlıktır, eksikliği örtmek isterken tüy dikmektir, ortada olanı bir taraftan alıp, bir tarafa taşımaktır. Yazıktır, hem de hepimize yazıktır. Herkese karşı da çok büyük ayıptır. Türk Basketbolu adına utanç gecesi. Bir şey yapılması lazım, böyle gitmez. Defalarca kazandık ve kaybettik ama bu şekilde ne kazanmak ister, ne de kaybetmek ister."

DHA