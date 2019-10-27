Pınar Karşıyaka rakip tanımıyor

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 83-67 yenen Pınar Karşıyaka çıkışını sürdürürken, tam 4 sezon sonra ilk kez 5 karşılaşmasını üst üste kazandı. Son olarak 2015-2016 sezonunda art arda Büyükçekmece, Yeşilgiresun, Beşiktaş, Türk Telekom ve İstanbul BŞB'yi yenerek 5'te 5 yapan Kaf-Kaf, aynı performansı bu sezon başında gerçekleştirdi ve liderliğini korudu.

TEKSÜT Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçemkece, Fritti Ekstra Bursaspor, Sigortam.Net İTÜ ve Gaziantep Basketbol maçlarını kazanan yeşil-kırmızılılar taraftarını da mest etti. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde müthiş bir seri yakalayan Pınar Karşıyaka gelecek hafta ligde Türk Telekom'u konuk edecek.