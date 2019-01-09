FIBA Europe Cup'ta ikinci tur I Grubu 3. maçında Pınar Karşıyaka, Kosova temsilcisi Z Mobile Priştine’yi 107-85 mağlup etti.

Müsabakaya Marei’in sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, Mısırlı oyuncunun 8 sayı ürettiği ilk 4 dakikayı 11-6 önde geçti. Aradaki farkı 10 sayıya (27-17) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 29-20 galip tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan ve aradaki farkı açan Pınar Karşıyaka, 18. dakikada Henry’nin smaç basketiyle 20 sayılık farka ulaştı: 52-32. Son bölümde konuk ekibin daha etkili olduğu devreyi Pınar Karşıyaka 54-42 üstün bitirdi.

Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 61-50 önde geçti. Z Mobile Priştine farkı 8 sayıya (65-57) indirmesine rağmen Erdi, Walker ve Berk’le sayılar bulan Pınar Karşıyaka aradaki farkı 17 sayıya (76-59) çıkardığı periyodu 76-63 galip tamamladı.

Son periyotta 35. dakikayı 90-74 üstün geçen Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 25 sayıya (101-76) kadar çıkardığı müsabakayı 107-85 kazandı.

Avrupa’da 200. maç

Pınar Karşıyaka Z Mobile Priştine maçıyla Avrupa kupalarında 200. maçına çıktı. Müsabakadan önce Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, 1975-1976 sezonunda Koraç Kupası’nda mücadele eden oyunculara çiçek takdim etti.

FIBA Europe Cup | Pınar Karşıyaka: 107 - Z Mobile Priştine: 85

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mart Uuehendrik (Estonya), Alexander Romanov (Rusya), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna)

Pınar Karşıyaka: Walker 8, Henry 22, Erdi Gülaslan 16, İlkan Karaman 18, Marei 21, Chatman, Berk Uğurlu 14, Berke Aygündüz, Egemen Güven 6, Arca Tülüoğlu, Görkem Doğan 2

Z Mobile Priştine: Anderson 26, Mayfield 7, Berisha 16, Bashir Ahmed 11, Boukichou 22, Krestinin, Tmusic 3, Rugova, Myles

Bunjaku, Ismaili, Morina

1. periyot: 29-20

Devre: 54-42

3. periyot: 76-63

Beş faulle çıkan 38.54 Tmusic (Z Mobile Priştine)