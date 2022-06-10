Pınar Karşıyaka pivot arıyor

Daha önce Türk Telekom'dan eski oyuncusu Samet Geyik'le temas kuran Karşıyaka, 6 yıldır Fenerbahçe Beko'da oynayan Ahmet Düverioğlu'na teklif yaptı. Ürdün asıllı 2.09 boyundaki Türk pivot çok yüksek bir rakam talep edince Kaf-Kaf altyapısında yetişip 2 yıl önce Darüşşafaka'ya giden Görkem Doğan'la görüştü. Karşıyaka'nın daha önce listesine aldığı uzun forvet Ercan Osmani, Darüşşafaka'ya transfer olurken, pivot Furkan Haltalı ise tercihini İstanbul'da oynamaktan yana kullanmıştı.

Karşıyaka'nın mali kongerisinde basketbol şubesinin yeni sezon taslak bütçesi 95 milyon TL olarak açıklandı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)