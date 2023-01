Pınar Karşıyaka - Onvo Büyükçekmece: 104-102

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 galibiyetin ardından geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ne yenilen Pınar Karşıyaka, evinde Onvo Büyükçekmece'yi Jaylon Brown'ın son saniye üçlüğüyle 104-102 mağlup etti.





Üç sayı yarışı şeklinde geçen maçta 13'te 10 üçlük isabeti sağlayan Jaylon Brown 36 sayı, 9'da 9 üçlük isabeti bulan Büyükçekmeceli Can Maxim 31 sayı üretti. Bu skorla Karşıyaka, 14 maçta 10'uncu galibiyetini alıp hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabında UCAM Murcia'yı ağırlayacağı rövanş öncesi moral kazandı.

Maça Jaylon Brown'ın parkelerde eşine az rastlanacak şekilde 7'de 7 üçlük isabetiyle başlayan Pınar Karşıyaka, bu oyuncunun 21 sayısıyla kısa sürede farkı açtı. Angola'nın da 2 üçlük isabetiyle fark 14 sayıya kadar çıkarken Karşıyaka ilk 10 üçlük denemesinin 9'unda isabet sağladı.

İlk periyot 33-22 sonuçlandı. İkinci periyotta Büyükçekmece, Weber, Can Maxim ve Harris'in sayılarıyla farkı 2 sayıya düşürdü. Bu anlarda Karşıyaka, McCollum ve Vitto Brown'la rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi.

Devrenin bitimine 17 saniye kala Can Maxim'in üçlüğü skoru 49-49'a getirse de Pınar Karşıyaka, Berkan'ın son saniye üçlüğüyle devre arasına 52-49 önde girdi. Üçüncü periyodun başında yine Can Maxim'in üçlüğüyle 52-52'yle skoru eşitleyen konuk ekip, ardından Harris'in üçlüğüyle 58-55 öne geçti. 8'de 8 üçlük isabetiyle oynayan Can Maxim'in yanı sıra Harris ve Rivers'ın skor katkısı, ev sahibinden Kenan ve Angola'ya çalınan teknik faullerle bu bölümde konuk ekip lehine fark 10 sayıya kadar yükseldi.

Karşıyaka teknik heyeti ve taraftarlar, hakemlerin özellikle üçüncü periyottaki kararlarına büyük tepki gösterdi. Devreye giren Pınar Karşıyaka'nın yıldızı McCollum'un son saniye üçlüğüyle dördüncü periyot 76-80 başladı. Son periyotta bitime 2 dakika kala McCollum'un serbest atışlarıyla skor 96-96'ya geldi.

Karşıyaka, ardından Berkan'ın üçlüğüyle 99-98 öne geçti. Son 1 dakikaya girerken Büyükçekmeceli Weber, pota altından takımını tekrar 100-99 öne geçirdi. McCollum'un serbest atışları skoru 101-100'e getirdi. Crawford, bitime 3.6 saniye kala kullandığı topla skoru 102-101 Büyükçekmece lehine yaptı.

Mola alıp oyuna kenardan başlayan Pınar Karşıyaka'da günün yıldızı Jaylon Brown'ın üçlüğü takımına maçı 104-102 kazandırdı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 36, Angola 14, Vitto Brown 8, Deniz 4, McCollum 26, Delgado 2, Ergi, Berkan 6, Mert

ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Crawford 6, Weber 16, Yesukan 2, Sajus 6, Rivers 13, Metehan 4, Harris 19, Tayfun 5, Can Maxim 31, Mehmet Fırat, Yiğitcan

1.PERİYOT: 33-22

İLK YARI: 52-49

3.PERİYOT: 76-80

5 FAUL: Sajus (37.59) (Büyükçekmece)

(DHA)