Pınar Karşıyaka ligde farklı

Ligde dün deplasmanda devrenin son sınavında Ayos Konyaspor 'u da 82-71 mağlup eden Karşıyaka, son 9 maçta 8'inci galibiyetini aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısını 15 maçta 11 galibiyetle zirve yarışında tamamladı.

Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, Konya deplasmanındaki galibiyetin ardından, "Ayos Konyaspor dişli bir rakip, özellikle Konya’da rakiplerine sıkıntılı anlar yaşatıyorlar. Biz de hafta içinde moral bozucu bir mağlubiyet almıştık. Avrupa’da son 16’ya kalmak istiyorduk ama beceremedik. Oyuncularıma da söyledim, bir an önce bunu sindirip yarına bakmamız lazım. Gün itibariyle ligde üçüncü sıradayız. Aynı zamanda Türkiye Kupası oynayacağız. Dolayısıyla bir an önce odaklanmamız lazımdı, bunu başardık. Mental açıdan zor bir maç oldu ama takım olarak reaksiyon gösterdik. Artık lig ve kupa ile ilgili planlarımıza konsantre olacağız" açıklamasını yaptı.(DHA)