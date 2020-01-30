Pınar Karşıyaka liderliği garantiledi

Oldukça yorucu bir yolculuk gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarıca, "Enisey Krasnoyarsk iyi bir takım, bu kupanın en iyi kadrolarından birine sahipler. Turu daha önce garantilememize rağmen bu kadar yorucu yolculuğun üzerine sahada tüm enerjisini, tüm iyi niyetini koyan oyuncularımla gurur duyuyorum. Karakterli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu galibiyetle ayrıca kupadaki diğer Türk temsilcimiz Bahçeşehir Koleji’nin tur yolunu açtığımız için mutluyuz. Bu başarı ortak bir başarı. Bu seyahatin daha kolay geçmesini sağlayan sponsorumuza ve yönetim kurulumuza da teşekkür ederim" dedi.

Pınar Karşıyaka ING Basketbol Süper Ligi'nde cumartesi günü evinde Frutti Extra Bursaspor ile karşılaşacak.

DHA



