Pınar Karşıyaka kötü bitirdi

Güçlü rakibi önünde ilk periyodu 8 sayı farkla 26-18 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci periyotta potasında 31, üçüncü periyotta da 34 sayı görünce 100 sayılık farklı mağlubiyete engel olamadı. Ligde 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sekizinci basamakta yer alan yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, "Maç içinde skor çok defa el değistirdi. Biz çok iyi bir giriş yaptık ve Fenerbahçe ikinci çeyrekte buna reaksiyon verdi" dedi.

Sarıca, "Bu da normaldi. İlk yarıyı istediğimiz skorla bitirdik ancak burada belirleyici olan üçüncü periyot oldu. Üçüncü periyotta ribaund alma oranını dengeledik ama Fenerbahçe Beko'nun yaptığı hızlı hücumları ve köşeden buldukları üçlükleri durduramadık. Üçüncü periyotta ayrıca maçta tek taraflı sertliğe izin verildi. Ama genelde iyi mücadele ettik. Tabii fark açıldıktan sonra böylesine iyi bir takımı tekrar yakalamak kolay değil. İyi mücadele ettik, hatalarımız da iyi yaptığımız şeyler de oldu. Bundan sonra yine elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe Beko' yu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

MİLLİ ARA TEPKİSİ

Milli maçlar nedeniyle bu hafta evinde oynaması gereken Gaziantep Basketbol karşılaşması ertelenen Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca, bazı rakiplerin ise maçlarını oynayacak olmasına tepki gösterdi. Sarıca, "Önümüzde 20 günlük bir milli takim arası var. Milli takımımızın başarılı olması hepimizin en büyük arzusu ancak bazı maçların ertelenmesi, bazılarının oynanacak olmasi anlaşılır gilbi değil. Benim de milli takım antrenörlüğü yaptığım dönemde lige 1 hafta ara verilirdi. Bu seferki ara hem çok uzun hem de ligde oynayacağımız maçları sıkıştıracak. Biz de diğer takımlar gibi cumartesi günü maçımızı oynayabilirdik ya da Avrupa kupası oynamayan takımlarımızın maçları ertelemeye girebilirdi. Böylelikle ileriki tarihlerde program sıkıştırılmazdı. Ama illa ki erteleme olacaksa, sistemin adil yürüyebilmesi için tüm hafta maçlarının ertelenmesi daha uygun olurdu" yorumunu yaptı. Pınar Karşıyaka, yollarını ayırıp yerine takviye yapacağı Skyler Flatten'i Fenerbahçe maçının kadrosuna almadı.

DHA