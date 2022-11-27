Pınar Karşıyaka kendine geldi

Sezona 3'te 3'le başladığı ligde 7 maçta 4 galibiyete ulaşan yeşil-kırmızılılarda Litvanyalı forvet Kuzminskas, hiç şut kaçırmadan 5'te 5 üçlük, 4'te 4 ikilik, 2'de 2 serbest atış istatistiğiyle 25 sayı atıp yıldızlaştı. Flatten'le yolların ayrılmasıyla kadroya dahil edilen yeni transfer Braian Angola Rodas da 16 sayı, 6 ribaund, 3 asistle oynayarak beğeni aldı.

Enerjilerinin son maçlara göre iyi olduğunu belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Son dönemde 3 mağlubiyet aldık. Bunların ikisini kazanabilirdik. Yakın skorlarla kaybettik. Çok daha iyi bir enerji ve birliktelikle oynadık. Hücumda topu sürekli paylaştık.

Bizim gibi yeni bir takım için bunu başarabilmek çok önemli. Basketbol Süper Ligi çok kaliteli bir lig, bugün baktığımız zaman Yukatel Merkezefendi Belediyesi buraya üst üste 3 galibiyetle geldi. Biz ise bunun tam tersi bir şekilde maça çıktık. Dolayısıyla rakibimiz çok moralliydi, bizim ise kazanmaya ihtiyacımız vardı.

Ligde çok kaliteli oyuncular ve koçlar var, herkes birbirini yenebiliyor. Bu sezon tam ritim kazanmak üzereyken araya giren 3 haftalık ara ve antrenman yapamamış olmamız bizi son derece olumsuz etkiledi. Birlikte zaman geçirdikçe daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi. (DHA)