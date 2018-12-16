Pınar Karşıyaka kayıplarda

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a deplasmanda 91-79 yenilen Pınar Karşıyaka son 3 maçını kaybederek düşüşünü sürdürdü.

Play-Off mücadelesi veren yeşil-kırmızılılar deplasmandaki kötü gidişatına da son veremedi. Bu sezon gurbette oynadığı 6'ncı maçından 5'ini kaybeden İzmir ekibi istediği çıkışı yakalayamadı.

Dış sahada sadece İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenen yeşil-kırmızılılar, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray, Banvit, Fenerbahçe ve Büyükçekmece müsabakalarını kaybetti. Antrenör Özhan Çıvgın hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Bir an önce toparlanma sürecine girmeliyiz. Hatalarımızdan ders çıkaracağız" dedi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)