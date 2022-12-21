Pınar Karşıyaka kader maçına çıkıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Pınar Karşıyaka, bugün Avrupa’da tamam ya da devam niteliğindeki son grup maçında Yunanistan’da AEK’ya konuk olacak.

Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia Salonu’ndaki mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, Yunan temsilcisinin evinde 7 Aralık Çarşamba günü oynadığı Reggio Emilia maçında yaşanan olaylar sonrası aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Lider Telekom Baskets Bonn’un adını direkt son 16 turuna yazdırmayı garantilediği grupta Play-In’e kalarak yoluna devam edecek iki takım AEK-Pınar Karşıyaka, Reggio Emilia-Bonn maçlarının ardından belli olacak.

Son grup maçları öncesi Karşıyaka, AEK ve Emilia 2’şer galibiyet, 3’er mağlubiyetle art arda sıralanıyor. İzmir ekibi bugün deplasmanda rakibini mağlup ederse gruptaki diğer karşılaşmanın sonucuna bakmadan ikinci olarak adını Play-In etabına yazdıracak.



