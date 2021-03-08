Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. İtalyan ekibi ilk hafta Hapoel Unet-Credit Holon'a mağlup olarak Play-Off'a başladı. Gruptaki diğer sınavda Tofaş, Holon'u ağırlayacak. Çift devreli maçlar sonucunda grupta puan tablosunda ilk 2 sırayı elde edecek takımların 8'li Final'e kalacağı grupta Kaf-Kaf deplasmanda kazanıp avantajı eline geçirmeye çalışacak. Yeşil-kırmızılı ekip ING Basketbol Ligi'nde son olarak Büyükçekmece'yi 117-82 yenerken son 18 yılın sayı rekorunu kırmıştı.

DHA