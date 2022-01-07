Pınar Karşıyaka ile Petkimspor devreyi açıyor

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak açıklandı. Ligde üst üste 2 iç saha yenilgisinin ardından hafta içinde erteleme maçında Büyükçekmece'yi deplasmanda yenen Pınar Karşıyaka, devreyi 15 maçta 10 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5'inci sırada bitirdi.
Bu mücadelenin ardından FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki erteleme maçında dün Hapoel Jerusalem'in Baxi Manresa'yı deplasmanda yenmesi sonrası Play-In etabında eşleştiği rakibi Lenovo Tenerife'yle 12 Ocak Çarşamba günü İspanya'da ilk sınava çıkacak Kaf-Kaf'ta Semih ve Roll'un sakatları sürerken, M'Baye'nin durumu belirsiz.
Ligde 14 maçta 2 galibiyetle son sıraya demir attıktan sonra geçen hafta Beşiktaş 'la oynaması gereken karşılaşma takımdaki 6 koronavirüs vakası yüzünden ertelenen Petkimspor'da oyuncular iyileşti. Petkim, Can Sevim'in yerine göreve getirilen Antrenör Burak Gören'le ilk maçına da derbide çıkacak.
İZMİR, (DHA)