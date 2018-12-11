Pınar Karşıyaka, ikinci tura Macaristan’da başlayacak

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu’nun ilk maçında yarın Macaristan’da Szolnoki Olaj’la karşılaşacak.

Almanya’dan s.Oliver Würzburg, Macaristan’dan Szolnoki Olaj ve Kosova’dan Z Mobile Priştine ile I Grubu’nda yer alan Pınar Karşıyaka, ilk 2’ye kalma mücadelesi verecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında yarın TSİ 20.00’de Macaristan’ın Szolnok kentinde Tiszaligeti Spor Salonu’nda Szolnoki Olaj ile karşı karşıya gelecek.

İlk turda H Grubu’nu 1 mağlubiyetle lider tamamlayan Macar ekibi, iç sahada oynadığı 3 maçı da kazandı.

- Avrupa’da 198. randevu

Avrupa kupalarında 198. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 197 karşılaşmada 101 galibiyet, 95 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 15 bin 512 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 301 sayı gördü.

AA