Pınar Karşıyaka her yerde lider

Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup E grubu 5’inci haftasında Donar Groningen’i deplasmanda 62-79’luk skorla mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Avrupa serüveninde eleme turuyla birlikte 7 müsabakaya çıkan Pınar Karşıyaka, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek başarılı bir grafik ortaya koydu. İzmir ekibi Avrupa Kupası’nda olduğu gibi, ING Basketbol Süper Ligi’nde de 7 galibiyet 1 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.