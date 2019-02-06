Pınar Karşıyaka grubu mağlubiyetle tamamladı

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur çıkmayı garantilediği I Grubu’ndaki son maçında Kosova temsilcisi Z Mobile Priştine’ye 82-78 yenildi.

06 Şubat 2019, Çarşamba 23:18 Son Güncelleme:
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Pınar Karşıyaka grubu mağlubiyetle tamamladı

Grubu 2. sırada bitirerek son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, Z Mobile Priştine’ye konuk oldu. Pınar Karşıyaka, başkent Priştine ile aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu, 26-16 önde kapadı ancak ev sahibi takım, 2. çeyrekte farkı 3 sayıya (39-42) düşürdü. Son 10 dakika öncesi farkı tek sayıya (59-60) indiren Z Mobile Priştine, sahadan 82-78 galip ayrıldı. Grubunu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan Pınar Karşıyaka’da Akif Egemen Güven ve Henry 21’er sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldular.

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