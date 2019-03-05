Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kupası’nda mücadele eden Pınar Karşıyaka’nın Genel Menajeri Selim Çınar, FIBA bünyesinde faaliyet gösteren Basketbol Tahkim Mahkemesi (Basketball Arbitral Tribunal-BAT) tarafından ilk defa düzenlenecek kullanıcı konferansına konuşmacı olarak davet edildi. Çınar, 8 Mart Perşembe günü Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek BAT Kullanıcı Konferansı'nda, Avrupa kulüpleri arasından konuşmacı olarak davet edilen tek kulüp menajeri olacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupası’nda mücadele eden Pınar Karşıyaka’nın Genel Menajeri Selim Çınar, FIBA bünyesinde faaliyet gösteren BAT tarafından ilk defa düzenlenecek kullanıcı konferansına konuşmacı olarak davet edildi. Çınar, 8 Mart Perşembe günü Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek BAT Kullanıcı Konferansı'nda, Avrupa kulüpleri arasından konuşmacı olarak davet edilen tek kulüp menajeri olacak.

Konferansta kullanıcılara BAT öncesi işlemler hakkında faydalı bilgiler verilecek, yürürlükte olan kurallar ve uygulamalar hakkında kullanıcılardan geri bildirimler alınarak bir iletişim ağı kurma fırsatı sunulacak. BAT Yönetiminden ilgili kişiler ile uluslararası spor hukukçularının da konuşmacı olarak yer alacağı konferansta Selim Çınar, "BAT prosedüründe iyi uygulanan ve iyileştirilmesi gereken elementler" oturumunda konuşma yaparak Avrupa'da basketbol hukukunun gelişim ve değişimine dair fikirlerini katılımcılarla paylaşacak.

Selim Çınar, Karşıyaka’nın basketbol şubesinde 2001 yılından bu yana birçok kademede görev yapmış olup, 6 yıldır genel menajerlik görevini yürütüyor.